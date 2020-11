5 películas imperdibles durante el Festival de cine por los derechos humanos

A través del portal https://www.cineporlosderechoshumanos.co, y hasta el 13 de noviembre podrá seguir algunas de las películas elegidas para hablar de derechos humanos en este festival, que este año tendrá versión digital.

In The Same Room – Director: Mohammad Pourriahi

6 de noviembre / 12:45

Este cortometraje de ficción sigue la historia de Saman, un ingeniero que migra a Berlín por recomendación de un amigo, Ari. A partir de su trabajo y condición de migrante, el corto explora el tema desde una situación aparentemente sencilla y cotidiana.

Mujeres del Valle del Río Cimitarra – Andrés Eduardo Pedraza

7 de noviembre – 10:30 a.m.

En este cortometraje documental, el director nos presenta un retrato de esta organización campesina, conocida por la defensa aguerrida que estas mujeres han hecho de su territorio, sus costumbres y su derecho a vivir en paz.

Bojayá: entre fuegos cruzados – Oisín Kearney

8 de noviembre – 5:30 p.m.

Este director irlandés se metió en el corazón de Bojayá para presentarnos un documental en el que cuatro familias son las que narran las historias que vemos en este largometraje.

No me obliguen a tomar sopa – Ginna Parra

9 de noviembre – 3:35 p.m.

En este cortometraje de ficción, la talentosa cineasta retrata desde los ojos de un niño un tema bastante espinoso como lo es el acoso sexual. En tan solo 48 horas, la directora logró hacer la escritura, producción y edición de este corto, que ya ha sido ampliamente celebrado por la crítica.

Monumental – Rosa Berned

10 de noviembre – 3:30 p.m.

La directora española habla de salud mental en este largometraje documental, donde muestra cómo siete enfermos mentales viven un día a día de discriminación y señalamientos por consecuencia de sus trastornos, pero también del estigma social.

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí