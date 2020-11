La presentadora habló de las últimas dos semanas, Jessica Cediel hizo un recuento de los angustiantes síntomas que sintió al contagiarse de coronavirus.

Varios se sorprendieron cuando se conoció que Jessica Cediel y su hermana, Melissa Cediel, tenían coronavirus.

Las dos se encontraban de viaje por Los Ángeles (EE. UU.), cuando comenzaron a sentir las molestias.

Ahora, Jessica Cediel reaparece para hablar de los síntomas que ha tenido, calificándolos de angustiantes.

Especialmente el hecho de sentir que no podía respirar, situación que le ocurrió en tres ocasiones.

"Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, como que se me cerraba la nariz y el pecho, no me entraba aire, lo más feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida, asqueroso”, comentó.

También, Jessica cuenta que ha sido muy duro sentir tanto agotamiento.

Dado el cansancio y la batalla que el cuerpo libra contra el virus, se siente bastante sueño y desgano, tanto así que la presentadora dice haber perdido 3,5 kilos en este tiempo.

Este fue su relato.

