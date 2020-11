Arranca el 7º Festival internacional de cine por los derechos humanos, este año en versión digital

La Fundación Impulsos presenta una nueva versión del Festival internacional de cine por los derechos humanos. Este año, el encuentro se traslada a lo digital para llegarle a más personas en medio de una pandemia que cambió las reglas de juego para festivales y premiaciones en todo el mundo.

Con el eslogan "Tienes derecho a verlo", el festival se propuso crear un espacio donde se unieran los derechos humanos y el cine, que este año podrá llegarle a todavía más personas gracias a las facilidades de las herramientas tecnológicas. Así, las películas que se verán en este encuentro bordean temas como la libertad de expresión, abuso de poder, paz, conflicto, salud mental, migración y sexualidad, por nombrar algunos.

Por su parte, Diana Arias, directora del festival, habló de la resiliencia de la organización del festival en la rueda de prensa del mismo, "este año ha sido de muchísima angustia y novedades para toda la humanidad, pero acá estamos presentando una edición más". De igual manera, Arias anunció próximamente el lanzamiento de una plataforma que será como el "Netflix" de los derechos humanos y desde la cual se podrán ver todas las películas resultado de la curaduría para esta edición.

De igual manera, Arias admitió que la virtualidad era un reto, pero que estaban emocionados porque "llegarle a más personas" es un sueño que el festival siempre había tenido como equipo.

Durante nueve días, desde el 5 al 13 de noviembre, el público podrá ver 60 películas premiadas y celebradas por la crítica. Pero no solo habrá acceso a estas proyecciones, sino que además el festival trae 24 charlas, tres master class y tres talleres. Todo, de la mano de 75 invitados de diferentes países del mundo.

"Nuestra selección cuenta con animaciones, cortometrajes y largometrajes nacionales e internacionales, en las categorías de cine documental y ficción. Abriremos el Festival con la película Colombia in My Arms (Colombia fue nuestra), dirigida por Jenni Kivistö y Jussi Rastas y reconocida con el premio Best Nordic Documentary 2020 (Mejor documental nórdico) del Festival de Cine de Götemburgo, considerado el reconocimiento más importante de este festival de cine escandinavo", indica el comunicado oficial de prensa de este festival.

El festival ofrece la opción de programar y personalizar los horarios de cada quien obteniendo el abono full access, el cual permite acceder a 51 películas a cualquier hora durante las dos semanas del festival. Además, un porcentaje del valor del abono se irá en apoyo de las películas colombianas que hacen parte de la selección, conformada por producciones de más de 10 países de América Latina, Europa y Asia.

El dato: no se pierda la película inaugural de este festival, Colombia in my arms (90') este 5 de noviembre a las 5:30 p.m. Este documental, dirigido por los cineastas finlandeses Jenni Kivistö y Jussi Rastas, retrata las reacciones al tratado de paz desde la mirada de quienes dejaron las armas pero se siguen enfrentando a nuevas y difíciles luchas.

Las novedades de este año

Para su séptima versión, el festival trae diferentes talleres de inscripción gratuita donde estudiantes, expertos y entusiastas podrán empaparse de conocimientos nuevos.

Para el festival, "el cine es una herramienta poderosa y honesta que incentiva la creatividad, y acerca a las personas de forma solidaria para la construcción de una memoria colectiva". Así, este año invitan a participar de "tres talleres para cambiar la manera de ver el cine y la vida"; Introducción al cine documental para líderes sociales y comunitarios, Sonido y música para cine y Escritura para nuevos medios.

Toda la programación disponible en www.cineporlosderechoshumanos.co y más información en las redes sociales del festival, @elcinenosune (Instagram y Twitter) y CinePorLosDerechosHumanos (Facebook).

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí