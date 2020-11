Obra de Pablo Picasso será subastada por la fundación 'A la Rueda Rueda'

View this post on Instagram

La Fundación A La Rueda Rueda, tiene el placer de invitarlos a vivir una noche mágica llena de arte en pro de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación. Acompáñenos en la VII Subasta de Arte A La Rueda Rueda, esperamos contar con su participación y apoyo para recaudar fondos para los programas sociales de la Fundación. El valor del ingreso a la Subasta es de $500.000 y pueden realizar su donación a través de nuestras cuentas bancarias o desde el portal web de la Fundación. ¡Ayúdanos a ayudar! . . . . . #FundacionALaRuedaRueda #AlaRuedaRueda #OcioCreativo #Subasta #Arte #Pintura #Niños #Niñas #Adolescentes #Fundacion #Montería #Córdoba #Caribe #Colombia #Adolescentes #JuntosEnCasaSomosMás