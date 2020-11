La cantante se cansó del rumor, "no inventen más": Paola Jara negó tener cirugía plástica por la que le preguntan siempre en sus redes.

No es la primera vez que increpan a la artista con este tema.

Ya en el pasado, algunas personas han comentado que Paola Jara tiene la copa operada.

Sin embargo, ella nunca ha tenido problema con admitir las cirugías que sí tiene.

Aunque admite tener los senos y la nariz operada, además de una pequeña liposucción, negó tener implantes en los glúteos.

Así se lo explicó a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde contestó al rumor de una vez por todas.

"Yo no tengo implantes en la cola, yo ya les he contado qué cirugías tengo, tengo los senos, tengo lipo y tengo la nariz, no inventen más porque no tengo más", dijo.

Este fue el video donde hizo el comentario.

