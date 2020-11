Bogoshorts presenta su póster oficial para su versión 2020

View this post on Instagram

ESTE ES EL PÓSTER OFICIAL DEL #18BOGOSHORTS 🤯 En el año de la total incertidumbre y con el festival llegando a la mayoría de edad en medio de una crisis mundial, lo que es definitivo es que como individuos y como sociedad, las preguntas que nos hagamos definirán nuestro futuro. Por esa razón, esta edición no está diseñada para ofrecer respuestas sino para abrir cuestionamientos. ¿Qué te estás preguntando? es lo que nos inquieta acerca de ustedes, del mundo y de nosotros. La pregunta está inspirada en el complejo presente y la imagen en el #TestRorschach, dando como resultado un póster que cada uno verá de forma diferente. Por ello esperamos que todas esas imágenes que se generen en su cabeza, así como esas preguntas que cada uno tiene pendientes por resolver, puedan compartirlas con nosotros en una nueva edición del Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS, el cual se llevará a cabo del 8 al 15 de diciembre del 2020 de forma híbrida: 5 plataformas digitales para ver cine y nuestra gran #SedeBOGOSHORTS para encontrarnos de forma física: @cityubogota + @cityumarket, además de la @@cinematecabta. 🔥 Escríbanos esas preguntas que no lo dejan dormir en nuestros comentarios👇, pues tal vez la bendición de la #SantaLucía y nuestros amados #cortometrajes puedan darle alguna luz. Un evento Laboratorios Black Velvet (@labblackvelvet) #18BOGOSHORTS #4BOGOSHORTSFilmMarket #FeEnElCine #FeEnElCorto #FeEnLaCiudad #FeEnElFuturo #TendremosFESTIVAL Apoya: @proimagenescolombia, @mincultura, @diraudiovisuales, @idartes, @agencia_rever, @israelencolombia, @consejeriaculturalespcol, @francia_en_colombia, @gi_bogota.