El cantante de música popular Jessi Uribe publicó un video en su cuenta Instagram en el que sale sin ropa interior y solo lo cubre un delantal. Jessi Uribe se disfrazó de sexy cocinero con nada más que un delental como ropa.

"Hoy me voy de sudado de pollo", con esta frase Jessi Uribe acompañó el pícaro video de su disfraz, haciendo alusión a las críticas que le hicieron a su novia Paola Jara por subir una foto de su versión de esta receta hace algunos meses.

En este se le escucha decir que tiene “listo el disfraz de chef”, mientras se acerca a la cámara con un delantal que tiene estampado su nombre y un caballo.

Muchas de las seguidoras manifestaron quedar "antojadas" debido a que Jessi realmente no mostró su trasero como muchas esperaban. "¿Si no va a mostrar, par qué sube eso?", "Deje ver, queda uno antojado", "No le veo gracia", fueron algunos de los comentarios.

Jessi Uribe se disfrazó de sexy cocinero con nada más que un delental como ropa

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.