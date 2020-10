La instagramer reveló cómo lo vivió, Luisa Fernanda W habló del conmovedor primer momento en que conoció a su bebé.

Luego de tener a su bebé, Luisa ha comenzado a compartir algunas cosas con sus seguidores.

Ya varios le hacen preguntas sobre su parto y los primeros días de crianza.

Por esta razón, Luisa decidió responder a las preguntas más comunes que le han llegado a través de Instagram.

Una de ellas fue acerca del momento en que vio a su bebé por primera vez.

"No lo podía creer, me quedé en shock, luego de que lo tenía en mi pecho le di la bienvenida, le hablé y me puse a llorar del amor tan grande que sentí al verlo", comentó Luisa.

También habló de cómo su bebé es tranquilo y juicioso, y llora muy poco.

Esto fue lo que escribió la instagramer en su cuenta.

