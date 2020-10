Mujer denuncia que el fantasma de su exnovio la lastima en las noches

Historias de vida como estas, poco se escuchan. Una joven en España ha sorprendido al mundo al asegurar que es atacada por el espectro de su exnovio.

Según expresó la mujer, estos ataques comenzaron luego de haber visitado a su expareja fallecida en su tumba.

Unos investigadores del Grupo de Parapsicología de Sevilla (GPS) entrevistaron a la mujer, identificada como Ana, quien les reveló que hasta ahora no creía en estos fenómenos. "Me parecía que no podían pasar realmente y no me interesaban para nada. Tampoco sentía miedo, sinceramente no les daba importancia", así lo evidenció el medio argentino Crónica.

Según expresó la víctima, toda esta historia de terror comenzó "entre finales de febrero y principios de marzo de 2012 y continúa sucediendo, y pasó una vez que me enteré de la muerte de un ex novio". Al principio de dichas apariciones, "escuché pequeños golpes, como cuando llaman a la puerta o como si alguien golpeara en la mesa como un tambor".

Acto seguido, la mujer asegura que "estaba en mi cuarto durmiendo", cuando de un momento a otro lo sintió. "Prendí la luz y miré todo. Debajo de la cama, rincones, techo, en el armario y no encontré nada".

Conforme la joven relataba sus vivencias, miembros del GPS comprobaron que los ruidos eran ciertos e incesantes. Además, explicaron que ocurría todo tipo de actividad: cortes de luz, puertas que se golpeaban y una marcada baja de la temperatura.

Actualmente ya han pasado ocho años desde el primer ataque, y desde aquel día ha sido abusada por el fantasma de su ex. "Noche a noche empezaban las 'caricias', que luego pasaban a golpes". "Incluso mi esposo vio cómo se me marca el cuerpo en el momento del ataque. Él vio cómo se hunden las manos del espectro en mi cuerpo cuando me aprieta el cuello y los brazos", expresó.

