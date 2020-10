En esta nueva normalidad los profesores han tenido que adecuarse a la tecnología y a este modo de enseñanza. En el cual se ha viralizado diferentes situaciones, en el mayor de los casos graciosas, en plena clases por Zoom.

No obstante, en esta ocasión, un video se ha vuelto viral gracias a la reacción de un profesor al ver que sus alumnos no le respondían absolutamente nada durante su clase. Teniendo como resultado la renuncia del docente.

"Yo he venido a enseñarles a ustedes y ustedes no están respondiendo. ¿Qué sentirían?, desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté, ya me harté de verles", le dice el docente a sus alumnos que ninguno se observa con la cámara encendida y mantienen su micrófono apagado.

Acto seguido, el profesor expresó que este sistema de enseñanza permanecería hasta el próximo año, por lo tanto "no quiero sentirme mal, porque mañana van a decir 'el profesor no me enseñó nada'. No es que el profesor no te enseñó nada, es que tú no leíste", lo expresa con un tono agitado. Cabe recalcar que ningún estudiante le respondía nada.

Finalmente, el docente indignado asegura su renuncia a su trabajo. "Voy a presentar mi renuncia a la cátedra. Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, ¡pobre país! La gente va a confiar en ustedes sus problemas y no estudian. El problema es de ustedes, no del docente".

(VIDEO) "Estoy harto de todo esto", profesor renuncia en plena clase por Zoom

