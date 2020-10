Las 'fake news' quedan al descubierto en 'No trague N-tero'

"Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". Esta frase del jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, a pesar del lamentable contexto en que se dijo, explica por qué todos hemos creído ciega y torpemente en cosas que hemos escuchado y leído sin tener total certeza de su veracidad.

Desde un discurso político hasta la promesa de una dieta milagrosa, la información que se ofrece al ciudadano promedio suele estar manipulada. Y en estos 15 años de redes sociales en auge, la información dejó de ser exclusiva de las empresas y los grandes medios de comunicación y pasó a propagarse y replicarse sin control a conveniencia de unos y otros.

Es por esto que desde hace varios años se viene estudiando el fenómeno de las fake news (noticias falsas). Y en épocas de contienda electoral se agudiza la cantidad de información inexacta, tomada fuera de contexto o abiertamente falsa. En un país como Colombia, especialmente, las noticias falsas han traído serios problemas a nivel sociopolítico pero también económico.

Este es el tema central de No trague N-tero, un documental que estrena este 29 de octubre en la plataforma de mowies.com, donde la conversación inicia desde la experiencia personal del presentador Santiago Rivas. Buscando información referente a la alimentación, Rivas se encuentra con un mundo de noticias falsas, y allí comienza una conversación con expertos en temas puntuales de alimentación así como expertos en medios y nuevos medios, incluyendo a las mentes detrás de Actualidad Panamericana, para entender qué es lo que nos lleva a creerlo todo y a compartirlo sin medida.

"Pese a que nos volvemos más cautelosos, las noticias falsas se van volviendo más sofisticadas. Estamos viviendo una época de ansiedad donde consumimos noticias de manera bulímica. Nos llenamos de información sin conocer sus fuentes, las compartimos como si fueran reales y nos volvemos actores de una cadena de desinformación. Cuando repetimos una noticia falsa alguien está detrás sacando provecho o lucrándose", asegura el director Alexis Durán.

El dato: No trague N-tero se puede alquilar a $8000 pesos y comprar a $14.800 en la plataforma de Mowies.com.

En esta observación, el equipo de este documental decide lanzar un experimento social enfocado en el tema de la leche entera, cuya reputación se ha visto cuestionada en los últimos años. Para ello, Rivas toma lo que se cree comúnmente sobre la leche y lleva algunas muestras a laboratorios llevándose una sorpresa grata, pero de alguna forma desconcertante. Con esta información se aventura a hacer un experimento de la mano de las redes sociales, comprobando lo fácil que es propagar noticias falsas bajo la premisa de bienestar y la salud.

"Las noticias falsas son el pan de todos los días para los que vivimos conectados, pero en general, incluso si alguno de nosotros pretende 'desconectarse', vivimos en un mundo de desinformación. El punto no está en la mentira o la verdad, el punto no está en la responsabilidad de los periodistas o en si los medios son confiables o no, pues hacemos parte de un sistema que propicia que la gente viva y haga negocio de crear noticias falsas, aprovechándose de un problema central mucho más fuerte: la ansiedad", agrega Santiago Rivas.

Y, precisamente, este documental llega a un punto clave. La necesidad de informar a otros de las cosas que creemos relevantes viene de un instinto de supervivencia en comunidad. Cuando nos enteramos de alguna amenaza, queremos compartirla para que otros estén "a salvo". Sin embargo, a pesar de que en muchos casos las intenciones sean nobles, cabe preguntarnos si estamos seguros de la veracidad de una información antes de oprimir el botón de "enviar".

Las fake news quedan al descubierto en No trague N-tero

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí