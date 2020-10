'Planchando el despecho' regresa con una edición especial y virtual 

View this post on Instagram

ESTAS PREPARADO PARA VIVIR UNA EXPERIENCIA LLENA DE ROCK AND ROLL, MÚSICA ROMÁNTICA, RANCHERAS, DESPECHO Y MUCHA PLANCHA?…. que canciones crees que trae el nuevo repertorio de PLANCHANDO EL DEPECHO? / recuerda comprar tus accesos en @eticketcol y disfruta este gran concierto virtual el próximo 14 de NOVIEMBRE. / @planchando_el_despecho @teatroabc