Innovando la industria: muñecos con Síndrome de Down son conmemorados como el mejor juguete del año

¡Nuestros muñecos con Síndrome de Down han ganado el premio a mejor juguete 2020! Este premio que otorga la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes a través de su jurado de especialistas, ha seleccionado la colección de Muñecos con Síndrome de Down entre 81 juguetes diferentes de 24 marcas de jugueteras como #mejorjuguete2020. Nos hace muy felices haber conseguido este importante reconocimiento a nivel nacional e internacional, y no podía ser en mejor momento, ya que estamos en el mes de concienciación sobre el Síndrome de Down. Es por eso que refuerza nuestro compromiso “facilitar la normalización, el respeto y la integración desde la infancia”, y nos alienta a continuar dando visualización a los colectivos que más lo necesitan. Gracias a la AEFJ por este premio. Y gracias a todas las personas con Síndrome de Down, por vuestra fuerza y felicidad. #miniland #minilanddolls #doll #dolls #minilanddoll #dollsoftheworld #premio #mejorjuguete