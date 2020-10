¡Lo que muchos estaban esperando! Ofrecen 9.500 dólares a personas que vean memes

Trabajo es trabajo, ¿no? El famoso navegador de internet; Opera, está en la búsqueda de una persona para que navegue durante dos semanas buscando cosas rara, entretenidas o memes. Frente a la ardua búsqueda, se le dará a cambio 9.500 dólares.

En su anuncio, la empresa indica que busca a un internauta para "navegar por los rincones más lejanos de la Web" y que pueda hablar "de la diversión y de las cosas raras con las que se encuentre".

Become a personal browser with Opera to surf the far corners of the web for fun and, most importantly, get paid for it! Go for it, or tag someone who would be perfect for this job. Apply now: https://t.co/uX2w9HLXXT#personalbrowser pic.twitter.com/qhrJyMUXSQ

— opera (@opera) October 26, 2020