La historia de la familia Pearson vuelve con la quinta temporada de 'This Is Us'

Nuevos episodios…

Este miércoles, 28 de octubre, regresa This Is Us a Fox Premium Series con su quinta temporada. La cita es a las 9:00 p.m. La serie narra la historia de la familia Pearson a lo largo de las décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), como padres jóvenes en los ochenta, hasta sus hijos adultos, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown), en busca de amor y realización en el presente.

La historia que ha cosechado millones de fanáticos a lo largo de sus temporadas, revela cómo hasta los eventos más pequeños de la vida impactan en el futuro de las personas, y cómo las conexiones que se comparten con otras personas, pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso, la muerte.

"Este es el trabajo de mi vida, y retratar a esta matriarca es impresionante y un orgullo", le contó hace un tiempo Mandy Moore a Publimetro, quien le da vida a Rebecca.

Lo que sucedió en la temporada anterior…

Kevin luchó contra sus adicciones y tras una profunda reflexión, decidió darle un nuevo rumbo a su existencia. Mientras tanto, Randall y su familia comenzaron a adaptarse a su vida en Filadelfia. Además, Randall se vio obligado a tratar su salud mental y comenzó terapia.

Por otro lado, Kate y Toby (Chris Sullivan) comenzaron a acomodar su nueva vida con el bebé Jack y a aceptar sus cuidados especiales por sus problemas de visión, y al mismo tiempo, Rebecca asumió su enfermedad y los efectos en su cotidianidad.

Y en el final de temporada, Kevin descubrió que será padre de mellizos junto a Madison (Caitlin Thompson), y Kate y Toby tomaron la decisión de adoptar una hija.

18 episodios de una hora tiene la quinta entrega de This Is Us, que promete seguir conmoviendo y asombrando con las maravillosas vueltas de la vida.

