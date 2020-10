(Video) Una presentadora de RCN fue para risas por un tremendo oso al aire

View this post on Instagram

Quiero compartirles EL OSO que hice hoy al aire. Estábamos en el centro de Medellín, mucha gente, muchos sonidos, tenía el tranvía al lado derecho y al izquierdo ese señor vendiendo limones. Faltaban 30 segundos para salir al aire y al señor le dio por atravesar la carreta por delante, desde ahí TODO se jodió… Gabriel, mi compañero, atajó la carreta y forcejeó con el señor🤣… después el niño de la bicicleta que ven atrás se pasó con ganas de que lo vieran… había mucho movimiento, muchos sonidos, ME FUI COMPLETAMENTE. No sabía qué estaba diciendo y no era capaz de arreglarla. Quedamos muertos de risa cuando salí de plano, no solo Gabriel, el camarógrafo y yo sino todos en el master. Todavía tengo los nervios en la garganta y el corazón a mil. Así es esto… ese es el riesgo que se toma: hacer el oso frente a cientos de miles🙋🏻‍♀️