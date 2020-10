La Orquesta Filarmónica de Bogotá invita a los músicos a ser parte del proyecto 'Filarmónica al barrio'

View this post on Instagram

🎷🎻 La @filarmonibogota invita a músicos de la ciudad a conformar grupos de pequeño formato para realizar una gira de conciertos por toda Bogotá en #FilarmónicaAlBarrio. 📝 Duetos, tríos y cuartetos podrán inscribir su propuesta, más información: filarmonicabogota.gov.co/filarmonica-al-barrio-2020 📑 📲 @alcaldiabogota @culturaenbta @idartes #LaFilarmónicaTeConecta 💻