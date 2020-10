La presentadora de La Red se robó todas las miradas, Mary Méndez hizo gala de su envidiable bronceado en vestido de baño.

Conocida por su larga trayectoria en televisión, Mary Méndez tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

En dicha red social, varios famosos han aprovechado para consolidar sus nombres como marcas.

Por esta razón, no pierden oportunidad para compartir sus fotos más sensuales.

Tal fue el caso de la presentadora, quien posó en vestido de baño para una sesión de fotos.

Si bien la foto no es nueva, esto no impidió que fuera muy comentada entre sus seguidores, quienes admiraron sus largas piernas y notable bronceado.

"Esto sí es un #tbt, 7 añitos atrás, no soy PARA NADA fanática de las fotos “profesionales”, porque me piden ser “sexy” y nada me cuesta más trabajo… pero con concentración algo se logra! Bronceada hasta el cogote", escribió la presentadora junto a su foto.

Esta fue la comentada publicación.

Mary Méndez hizo gala de su envidiable bronceado en vestido de baño

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí