Todo listo para la 2ª versión del GFACCT: Gran foro de artes, cultura, creatividad y tecnología

#ATENCIÓN 📢¡Llega la segunda edición del evento más importante sobre #EconomíaNaranja, el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología – GFACCT! Entre el 9 y 16 de noviembre, 100 expertos de 16 países se reunirán en una plataforma virtual para inspirarnos a través de conferencias, paneles y casos de estudio de todo el mundo. Más de 20 espectáculos de música, teatro y arte digital se tomarán el escenario para mostrarnos en vivo y en directo el poder sanador que tiene el arte y la cultura en tiempos de pandemia. Te invitamos a ser parte de este espacio de diálogo, conocimiento y cooperación internacional, que congregará a los más grandes exponentes mundiales de la economía creativa. 📌¡Reserva ya tu cupo!👉https://www.gfacct.org/