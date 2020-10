"Después de este encierro he entendido a Frida Kahlo mucho más": Flora Martínez

Tras varias funciones en las tablas, Frida libre se adapta y ahora se lanza al vacío con una nueva apuesta: el streaming…

Tal cual, como tú lo dices, se trata de una nueva experiencia. Y como todo lo nuevo, me costó hacerme la idea de cómo sería llevar esta obra de teatro, que para mí es tan íntima y tan conectada con el público, al streaming. Sinceramente, me costó bastante decir, listo, vamos a hacerlo, pero con el tiempo me di cuenta que esto es el futuro y que se tiene que entrar allí. Creo que me pasó exactamente lo mismo con las redes sociales: al comienzo no quería ser parte de ellas, ni tener perfiles, pero me di cuenta que las necesitaba para seguir adelante con varios proyectos.

Lo más gracioso del asunto es que ahora estoy enamorada y ya no quiero abandonar el streaming. Creo que va ser una gran oportunidad de narrar a esta Frida de una manera de diferente y de que los espectadores perciban el relato y la música de una forma que no han conocido. Y es que para esta nuevo versión agregué músicos y canciones, y además, renové el texto porque después de este encierro he entendido a Frida mucho más.

Al ser nueva en este mundo del streaming, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

Creo que lo más sorprendente es haberme dado cuenta que podemos llegar a varios países, algo que normalmente no hubiera sido posible. Además, me ha generado mucha curiosidad que la obra tendrá subtítulos para que cualquiera la pueda entender, así no hable el español. Con esto, sin duda, llevaré a Frida libre a su más alta exigencia.

"La verdad estoy muy feliz de volver a llegar a los corazones y las mentes de las personas, aunque ahora, con un formato diferente", Flora Martínez.

Para la gente que nunca la ha visto con Frida libre, ¿que historia nos muestra este montaje?

Frida libre es básicamente una conversación de ella misma con su muerte, además de una reflexión de su relación con Diego Rivera, del amor, el arte, la política, el encierro, y en general, todos los temas que fueron importantes en su vida. Es una obra que está basada en sus diarios íntimos y de lo que se ha escrito sobre ella. Así que me montó al escenario para hacer una especie de biografía sobre la artista, y cuento los momentos más importantes de su existencia. Muchos dicen que es un diálogo entre Frida y Flora, por la cantidad de preguntas que le hago a la artista, y también, y en definitiva, es un homenaje a una mujer que sobrepasó su época. Y bueno, además del diálogo, esta es una obra que está llena de música porque Frida no podía vivir sin música. Por eso, este es un monólogo musical.

¿Cómo es un ensayo ahora, teniendo en cuenta los cambios de la pandemia?

Lo bueno de este montaje es que yo estoy sola en el escenario y los músicos está en su propio mundo, además del equipo técnico. Creo que sería muy distinto si fuera un montaje grupal, pero supongo que nuestra organización nos ha ayudado mucho a ensayar sin problemas. No me imagino cómo sería teniendo un gran equipo delante y detrás del escenario. Sinceramente, no hemos sufrido por el tema de los protocolos porque nosotros en sí, somos muy pocas personas.

En realidad el sufrimiento más grande ha sido no poder llenar salas. Las ocupaciones de ahora no son rentables y con eso no se podría cubrir la inversión. Pero bueno, para eso han nacido opciones como esta del streaming.

A la par con el teatro sigue trabajando en su música y hace poco dio a conocer una nueva versión de Acá entre nos…

En Frida libre, estando en el Teatro Colón, comenzamos a tocar Acá entre nos. Mi esposo estaba en el piano de cola, más el contrabajo y una guitarra. Nos dimos cuenta que esta ranchera sonaba muy bien, justamente porque le agregamos un toque jazz. Finalmente, hace un tiempo en redes hice una votación, la gente eligió este tema, lo grabamos y la acogida ha sido inmensa. Y bueno, seguiremos lanzando canciones.

