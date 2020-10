El cambio radical de Pedrito Junior, el hijo de Pedro el escamoso, que sorprende en redes

View this post on Instagram

Hola, mis súper amigos y súper amigas 🌷; por más que pasen los años, por más seriedad en mis sonrisas, sí: por más distancia que tome mi cuerpo del tiempo, más me siento enamorado de lo que me hace sonreír desde niño: el arte, lo que mi padre me dejó sin él saberlo😇, porque desde ese momento encontré este camino, y, no me arrepiento; en estos casi 20 años desde mi primer personaje en televisión (Pedrito coral jr @caracoltv ) he entendido y he comprendido a todos los que me han apoyado, gracias, desde un corazón humilde y niño, gracias a mi padre, al arte, a ti, a un todo. Los quiero mucho, las quiero mucho. Oufit 🦸🏽‍♂️: @2doacto