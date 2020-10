Presentadora de RCN mostró su época con sobrepeso y contó cómo logró bajar tantos kilos

Tal vez no lo crea, pero lo cierto es que una presentadora de RCN mostró su época con sobrepeso, pero también, reveló cómo logró bajar esos kilos de más.

Se trata de Isabella Atehortúa, a quien muchos conocieron en MasterChef Celebrity, pero que ahora es una de las presentadoras de Noticias RCN.

A través de varias historias les mostró a sus seguidores la época en la que tuvo sobrepeso.

Pero además, también contó su secreto para bajar esos kilos de más.

De acuerdo con la famosa, es demasiado cuidadosa con lo que se come y aprendió a entender las tablas nutricionales de los productos. Y por eso lo que no entiende, no se lo come.

Estas son las fotos del antes y el después de la presentadora:

Isabella Atehortúa, presentadora de RCN, mostró foto con kilos de más pic.twitter.com/MXlOufRaEg — Pille pues (@PuesPille) October 15, 2020

Isabella Atehortúa explicó cómo bajo de peso pic.twitter.com/YJ3A32lyul — Pille pues (@PuesPille) October 15, 2020

