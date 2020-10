"Los premios son importantes, pero no lo más relevante en la carrera de un artista": Eddy Herrera

Hace poco se conoció su nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de merengue y/o bachata por su disco, Eddy Herrera ahora…

Para mí las nominaciones, de cualquier clase de premio, implican un momento muy especial, y no tiene que ver con que yo esté nominado o busque una nominación, son especiales porque realmente reflejan el respeto que la industria y la academia tienen por el trabajo y el esfuerzo que hacen los artistas, lleven un año o muchos años haciendo música.

Y respecto a la nominación de este año, estoy agradecido con Dios, pero sobre todo con el público, porque gracias a ellos tengo una nueva nominación a estos premios. Fueron 35 producciones las que se inscribieron a esta categoría, pero yo fui uno de esos cinco nominados, y sin duda, es un privilegio y un placer.

Para algunos artistas las nominaciones a los Grammy representan todo. ¿Cómo es en el caso de Eddy?

Como lo dije anteriormente, para mí reflejan el respeto que hay hacia mi música y la de los demás. Sin embargo, no lo son todo. Un músico es una colcha de retazos que está hecho de millones de momentos, entre conciertos, crear discos, compartir con el público y claro, ser nominado o ganarse un premio. Pero sin duda, mi mundo musical no gira alrededor de hacer temas o producciones que lleguen a ser premiados. La verdad es que, gane o no un premio, se pegue o no una canción, lo más importante para mantener una carrera es estar activo, nunca desfallecer, pero sobre todo, levantarse muy temprano y acostarse muy tarde dedicándose por completo al proyecto musical.

Por supuesto, tenemos que hablar de este álbum nominado, Eddy Herrera ahora…

Esta es una producción que contiene doce canciones, para mí, muy contagiosas. Aquí se encontrarán con toda clase de temas, desde aquellos muy románticos y para bailar pegado, que van por la bachata y la balada, hasta aquellos que son para salir a la pista de baile solo o acompañado. Es un disco muy variado y sabroso.

En cuanto al título, creo que es necesario contarles quién soy ahora como artista: siento que cada día crezco más, me conecto más con nuevos públicos y países. Y lo mejor, es que cada día recibo más abrazos, más aplausos, a pesar de que el merengue ya no está en el top número uno de los géneros más escuchados.

No podemos terminar esta entrevista sin que nos cuente del concierto virtual que realizará el próximo 18 de octubre…

Definitivamente va a ser un gran espectáculo, y es que cuenta con la producción de René Brea, uno de los más grandes a la hora de montar esta clase de eventos. Además, estoy muriendo por subirme al escenario, así que toda la energía la descargaré ese día. Y por supuesto, tengo que hacerles la cuña de que las entradas las pueden conseguir en www.adnstreamconcerts.com, y este concierto comenzará a las siete de la noche.

5 veces ha estado Eddy Herrera nominado a los Latin Grammy en sus más de 30 años de carrera.

