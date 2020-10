La tranquila respuesta de Natalia Reyes para quien la llamÃ³ "tacaÃ±a" por no operarse

La actriz no dejó pasar el comentario, así fue la tranquila respuesta de Natalia Reyes para quien la llamó "tacaña" por no operarse.

Las redes sociales se prestan para todo tipo de intercambios.

Sin embargo, algunos no se dan en los términos más amables.

De esto pueden dar fe las celebridades, que tienen que lidiar con que las personas quieran comentar cada uno de sus movimientos.

Tal cual le sucedió a Natalia Reyes, recordada por su protagónico en Terminator y en Pájaros de verano.

En sus redes, la actriz comparte fotos de su vida tranquila en la costa, pero aún así una seguidora encontró motivos para criticarla.

"Opérese, con tanta plata que tiene… tacaña", fue el grosero mensaje.

A la respuesta de otra seguidora que defendió a Natalia, la mujer volvió a decir que la actriz "no tenía cuerpo".

Con tranquilidad, Natalia Reyes contestó y aprovechó para compartir una reflexión.

"¿‘Sin cuerpo’? ¿No tener operaciones es no tener cuerpo? Me tomo el tiempo de responderte porque me das la gran oportunidad de decirte que no estoy acá para agradarte ni para que apruebes mi cuerpo, AMO mi cuerpo tal cual es, eso sí, por personas como tú y comentarios como el tuyo hay millones de niñas siguiendo unos modelos absurdos e insanos de ‘belleza’… espero que tengas mejores cosas que decir, que tu cabeza y tu alma se llenen de esa belleza que no se mide en centímetros de silicona".

Esta fue la respuesta de la actriz, que recibió más de 500 'me gusta' en las últimas horas.

Natalia Reyes en Instagram / Instagram

