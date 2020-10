El actor de Pasión de gavilanes que recibió golpes e insultos en la calle por su personaje

View this post on Instagram

No era Franco 😂😂😂 @jsaragon @juanbaptistad @paolareyactriz @victorrodriguezactor . . . #actriz #actrizcolmbiana #actor #JuanSebastianAragon #JuaAlfonsoBaptista #Elgato #PaolaRey #VictorRodriguez #PasionDeGavilanes #HermanosReyes #HermanasElizondo #OscarReyes #JimenaElizondo #OscaryJimena #ArmandoNavarro #MemoDuque #PDG #telenovela #telemundo #telemundointernacional #RTI #Caracoltv #Caracoltelevision