Robert Montgomery le presta uno de sus poemas luminosos al cielo bogotano

Todo palacio es temporal. El dinero es superstición. Cuando veas el sol reflejado en la ventana de un edificio, es un ángel. Estas son algunas de las frases que han hecho que la obra de Robert Montgomery sea ampliamente comentada y se haya llevado a galerías de todo el mundo. A su manera, este artista reemplaza vallas de anuncios publicitarios con sus poemas cortos, y hace algo de crítica social sin esconder la emotividad por lo sublime que lo ha caracterizado siempre.

Ahora, este inglés trae uno de sus mensajes a lo alto de un edificio capitalino en la carrera 8 con calle 84 durante lo que queda del mes de octubre, con las palabras Mine hope distribute love (recoge esperanza, distribuye amor). Esto fue lo que nos contó.

Mine Love Distribute Hope es un mensaje corto, pero poderoso. Cuéntenos sobre su significado y de qué manera es un homenaje familiar…

Es un homenaje a mis abuelos. Ellos fueron una gran inspiración para mí porque vivieron unas vidas muy duras y trabajaron duro por amor. Ambos eran mineros en Escocia, trabajaban largas jornadas en condiciones brutales. En invierno podían pasar días enteros sin que vieran el sol. Aun así eran personas increíblemente amables, gentiles y dedicados a sus familias. Eran también muy apasionados por la educación. Siempre me animaron a estudiar, estaban muy orgullosos de que su nieto fuera a la universidad. Ellos eran James McCracken y Robert Montgomery.

Escribí este texto para ellos, pero es un memorial de todo el trabajo duro que hacen todos los trabajadores por sus familias. No le damos suficiente reconocimiento a quienes trabajan como mano de obra, ni el valor que deberían tener en la sociedad. Son ellos quienes, en gran parte, nos han mantenido a flote durante la crisis del coronavirus.

Los lugares que escoge para ubicar sus mensajes tienen un efecto particular en la manera en que asimilamos las palabras pues ayudan a crear un sentimiento, un estado de ánimo. ¿Qué busca en los lugares donde pone sus piezas?

En esta pieza, ya que mis abuelos vivieron sus vidas bajo tierra, siempre tuve la impresión de que debía poner mi memorial bien alto en el cielo. Queríamos un lugar alto y encontramos este edificio hermoso, lo ubicamos allí de modo que la pieza casi que le habla al cielo, tenía la idea de que quizás así mis abuelos verían el mensaje desde el cielo.

¿Qué reacción espera obtener de las personas que leen sus textos? ¿Qué sentimiento quisiera despertar en ellos?

Bueno, quizás inspiración, o al menos que se tomen un momento para reflexionar. Con esta pieza era sencillo, con esta pieza quería presentar mis respetos a los mineros y a las personas que trabajan duro para cuidar de sus hijos, así como para recordar la importancia de la educación gratuita. La educación gratuita es la única manera de distribuir esperanza.

Algunos de sus murales y anuncios tienen mensajes anticapitalistas, ¿en qué momento se dio cuenta que esto sería parte del carácter de su obra?

Creo que estoy luchando por un tipo de capitalismo más amable, porque el que tenemos actualmente es muy cruel y angustioso.

Cuando tiene un mensaje muy profundo, un poema o una declaración, ¿menos es más en cuestión de lo que rodea y contiene el mensaje visualmente?

No sabría decirlo, siempre estoy buscando locaciones hermosas para poner mi trabajo, porque pienso en mi trabajo como algo relacionado a la pintura de un paisaje. Siempre me encantaron artistas como JMW Turner y Caspar David Friedrich, artistas que usan atardeceres y cielos.

Algunos perciben su trabajo como "catártico", ¿lo siente de la misma manera?

Sí, tal vez. Pienso que esta pieza, por ejemplo, es una expresión de una emoción que he guardado por mucho tiempo, nunca había podido agradecerle u honrar a mis abuelos cuando estaban vivos, y cuando era más joven realmente no solía hablar de mis orígenes humildes o de que en mi familia había trabajadores manuales, pero a medida que envejezco me doy cuenta que esto es algo de lo cual enorgullecerse. Quiero que ellos sepan qué tan orgulloso estoy de ellos.

