El polémico video que la hija de Jessi Uribe tuvo que borrar de sus redes

Luna, la hija mayor de Jessi Uribe, publicó un controversial TikTok que a los pocos minutos eliminó 🤯 En este hacía referencia que era la única mujer en la vida de su papá, a lo que muchos internautas lo relacionaron con una indirecta para Paola Jara 😰 Sin embargo, la pequeña decidió borrarlo y aclarar que no era para la cantante popular 😱 “Pao es una persona muy linda, no se merece todo esto”, escribió en su reciente TikTok 😰 . #jessiuribe #paolajara #lunauribe #jessiuribefans #paolajarayjessiuribee #colombia #bucaramanga #medellin #tiktok