De seguro no conocía esta historia, pero este fue el horrible momento que vivió Carolina Cruz en RCN y que la dejó traumatizada.

Este fin de semana la presentadora confesó que odia disfrazarse por un trauma que le dejó la niñez.

Sin embargo, este trauma volvió a florecer cuando la obligaron a disfrazarse en Muy buenos días, programa de RCN en el que estuvo un buen tiempo.

"A mí no me gustaba para nada, mucho menos soportaba la idea de salir así en televisión. Un día decidieron que todos nos teníamos que disfrazar de la vecindad de El Chavo. Me tocó disfrazarme de doña Florinda”, escribió Carolina Cruz en su libro, Mi mundo, mis huellas.

Y agregó: “Tenía un rulo gigante en la cabeza para el peinado. Todo el programa estaba histérica. Si ya me había quitado el trauma, aquí me volví a traumatizar”.

