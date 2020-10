Ante las recientes críticas a los glúteos de Yina Calderón, médico se eximió de responsabilidad.

View this post on Instagram

Un video polémico de Yina Calderón bailando en pleno postoperatorio de su cirugía de glúteos y la opinión generalizada fue que empezaba a tener un aspecto “raro”, a lo que su cirujano, Carlos Ramos, indicó en redes sociales que la paciente no ha seguido sus recomendaciones y mostró el resultado del momento hasta donde supervisó el proceso.