"Me duele el corazón, de no poder estar allí contigo", comentó Karin Jiménez. El emotivo mensaje de la esposa de Santiago Arias tras su lesión en el partido Colombia vs Venezuela.

Gran preocupación causó Arias en los seguidores de 'La Tricolor', luego de sufrir una fuerte lesión mientras se disputaba el encuentro de las eliminatorias para Qatar 2022.

Todo era fiesta y no era para menos, regresaba la Tricolor a la cancha. No obstante, la alegría duró muy poco. Infortunadamente, en una acción dividida, Arias sufrió una delicada lesión.

Tras retirarse del partido, la esposa del futbolista Karin Jiménez envió un emotivo mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

"Te abrazo con el corazón ❤️ @santiagoarias13. Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón", son las palabras con las que inició su mensaje.

Además, en sus palabras habló la emoción que tenía el deportista de volver a la cancha representando a su país.

"La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande. Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener" Detalló.

Muchos colombianos también han enviado palabras de apoyo bajo la etiqueta #FuerzaArias.

Es por eso que por medio de las historias de su Instagram envió unas palabras de agradecimiento a los colombianos.

