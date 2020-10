Alejandra Buitrago confirmó que se encuentra embarazada con estas imágenes.

View this post on Instagram

Aquí les presento mi regalo de cumpleaños; se adelantó 4 meses!🎁👶🏻👧🏻✨ Entre los mil cambios que esta pandemia trajo, ser mamá fue uno de esos. Nunca me imagine que escribir estas palabras fueran a ser tan difíciles para mi, porque quería elegir las palabras correctas para contarles el día de mi cumpleaños que seré mamá y lo más seguro es que mi hijo o hija lea este post cuando sea grande. Creo que jamas había escrito algo en mi insta tan consciente y desde lo más profundo de mi corazón. Ser mamá siempre lo tuve en mis planes pero era algo que aún lo veía muy lejano, de hecho el tema me daba un poco de susto, pero ahora es una realidad! Por eso hoy estoy trabajando para el mejor proyecto de mi vida; ser mamá, y no cualquier mamá, sino la mejor, la mamá que no tuve presente y que quiero ser para mi [email protected] Gracias a todos los que han sido parte de este proceso tan importante y especial para mi, sin duda mi bebé estará rodeado de mucho amor. Este regalito lo estamos esperando con mucho amor y esperanza para todos. 🤍✨