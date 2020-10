Autoconciertos de Caravana permitirán entrada también para motos y bicicletas

View this post on Instagram

El regreso de la música en vivo lo exigía y no podía ser de otra manera: ¡Presentamos los Parches a cielo abierto! espacios demarcados para máximo 4 personas que vengan en carro, moto o bici disponibles desde el 10 de octubre en todas las localidades. Es hora de reconectarse con la música en vivo y demostrar lo mejor de nuestro comportamiento y el cumplimiento de los protocolos establecidos. 🙌🙌🙌 ¡Nos vemos hoy en Caravana!