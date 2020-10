Para cualquier actor sería difícil, Taliana Vargas habló de la angustia que vivió por la escena de la muerte de Rafael Orozco, el ídolo.

La novela del ídolo vallenato llega a su final por el Canal Caracol.

Esta vez, en su retransmisión, vuelve a ser una de las más vistas.

Por esta motivo muchos esperan ansiosos este último episodio, que aunque relata algo que todos saben, no deja de mover sentimientos.

La muerte de Rafael Orozco le dolió a todo el país.

Al saber que este momento llegaba, la actriz y exreina comenzó a prepararse.

No solo tenía que interpretar un instante doloroso, sino que debía ser fiel a lo que sintió la mujer de la vida del cantante.

"Ese día recuerdo que no comí de la angustia, del estrés, de que ya venía esa escena y que tenía que vivir en carne propia la muerte de Rafael. Recuerdo que ese día me dieron un cuarto para estar sola todo el día, yo no quería ver a nadie, estaba interiorizando eso tan fuerte", le contó Taliana a Caracol a propósito del final de la novela.

La escena fue tan intensa y sentida, que se grabó en una sola toma.

Esto fue lo que Taliana Vargas y Alejandro Palacio remembraron de aquel final.

