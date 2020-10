Habló del tema en entrevista con RCN; primera dama se defiende de las críticas por frase sobre represión policial.

María Juliana Ruiz se defendió de las duras críticas en días pasados.

Todo comenzó porque la primera dama estuvo como entrevistada en Noticias Caracol.

Allí habló de diferentes temas, y uno de ellos fue la oleada de violencia entre Policía y algunos protestantes.

Una de las preguntas que le hicieron fue "¿Dejaría salir a sus hijos a protestar?"

"Asusta más la agresión ciudadana que la represión policial", dijo.

Sin embargo, también comentó que la protesta es un derecho legítimo, y no se lo negaría a sus hijos.

Por esta razón, la primera dama dice que el problema es que se tomó fuera de contexto su frase.

“Me asusta más la agresión ciudadana que la represión policial, pero la protesta es un derecho legítimo, no se lo negaría a mis hijos, en este país y espero en ningún otro. Lo que tendría presente es que mis hijos no salieran a la calle de manera violenta, con agresividad, con odio", fue su frase completa.

Así lo explicó a RCN, medio que compartió esta aclaración en sus redes sociales.

“Una cosa es una frase suelta y otra es un contexto”, comentó.

¿Cambiarán de opinión quienes criticaron a la primera dama?

¿Se le fueron las luces a la Primera Dama? Así respondió María Juliana Ruíz frente a las declaraciones que generaron polémica en las redes sociales

