La afamada presentadora le agradeció públicamente; Andrea Serna reveló quién fue el presentador que la lanzó a la fama.

La vallecaucana es una de las presentadoras más conocidas del país

Ha podido trabajar con RCN y Caracol, así que tiene una amplia fanaticada.

En su trayectoria, también ha sido conocida por su carrera en el modelaje, donde se dio a conocer.

¿Y dónde empezó todo?

Tal como ella misma contó, fue un presentador el que la ayudó a convencerse de su talento.

Se trata del presentador Isaac Nessim, quien le enseñó a desfilar.

En su cuenta de Instagram, Andrea recordó varias fotos de su pasado, y le dedicó unas palabras al presentador.

"[Desfilar] me parecía una locura, pero él, Isaac Nessim, siempre creyó que podría hacer grandes cosas, me invitó a trabajar en una casa de modas, me enseñó a desfilar y me impulsó a creer en mi talento", anotó la presentadora.

"Gracias Isaac, tenías razón", concluyó.

Andrea Serna reveló quién fue el presentador que la lanzó a la fama



Andrea Serna e Isaac Nessim / Instagram

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí