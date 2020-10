Falleció exintegrante del grupo Menudo en Estados Unidos

View this post on Instagram

Repost from @alrojovivo • La familia de Anthony Galindo se está preparando para lo peor ya que la condición del cantante no mejora 😞 Desliza ➡️ para leer la carta. Edgar Antonio Galindo Ibarra, "Anthony", nació en Caracas, Venezuela, en 1978. Entro en el grupo en 1995 y siguió luego con MDO. Participó en un disco de Menudo. #anthonygalindo #caracas #venezuela #1978 #Repost @iamelpapijoe 🙏🏽 A pesar de que en varios medios estén especulando sobre el estado de Anthony sin importarles el dolor de la familia; seguimos en esta batalla. Con mínimas esperanzas pero aún con Fe en Dios… gracias a todos por seguir en Oración 🙏🏽 #menudopr #menudencias #menudomania #menudo