¡Alejandro Riaño y su esposa, María Manotas, serán padres de gemelos!

View this post on Instagram

Inicia el mes de octubre y en exclusiva en la revista @15minutosco les traemos la buena nueva del comediante @alejandroria y su esposa @marimanotas serán papás y por partida doble. La pareja nos recibió en su casa a las afueras de Bogotá para contarnos detalles de este nuevo embarazo, sus proyectos y su historia de amor en tiempos de pandemia. ¡Encanta tu casa! celebra el mes más dulce del año, Halloween, al mejor estilo de los famosos: manualidades, decoración, bebidas y el picnic perfecto para que disfrutes en familia. El actor @jorgesoto09 se casó, y nosotros tenemos todos los detalles en exclusiva de este matrimonio inesperado junto a su novia @mpolania15 . Fotografo de portada: @delvecchio21 Maquillador: Edwin Beltrán Producción: José Maya Entrevista: @paolacastanor