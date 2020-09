Nunca se es viejo para soñar: hombre de 80 años se gradúa del colegio y quiere ir a la universidad

La historia es totalmente conmovedora. Un hombre de 80 años, llamado Víctor Brígido, que durante toda su vida se dedicó a labores campesinas en México, logró graduarse del colegio.

Según informó el área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca, Víctor recorría todos los jueves, los últimos tres años, más de 40 kilómetros para poder llegar a su escuela, impulsado por su gran deseo de aprender.

"Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar", señaló el hombre.

Además de esto, relató que cuando fue "chamaco" no pudo ir a la escuela, puesto que "no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablar el español".

El adulto mayor afirmó que gracias a los estudios ha podido mejorar su trabajo. Pues aprendió cómo cobrar por su labor en el campo, a comercializar sus productos y a ayudar a su comunidad.

"Soy un hombre de trabajo, me dedico al campo, todos los días de cuatro de la mañana a siete de la tarde laboro en la siembra de maíz y frijol, así como en la crianza de cerdos", expresó.

Finalmente, Víctor Brígido recalcó que quiere estudiar a la universidad. Pues su mayor deseo es que le alcance la vida para poder ser "profesionalsita", aunque la COVID-19 lo complicara un poco. Sin embargo, expresó que se siente muy contento por lo que ha logrado. ¡Este es solo el inicio!

