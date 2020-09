La actriz enterneció con esta imagen; Lorena Meritano sorprendió con foto nunca antes vista de su pasado.

La actriz es conocida por su papel en Pasión de gavilanes y otras participaciones en la pantalla chica.

Pero, además, es ejemplo de vida para muchos sobrevivientes de cáncer.

Como algunos saben, Lorena Meritano padeció de cáncer de seno hace algunos años.

De hecho, tuvo que realizarse una doble mastectomía para retirar los tumores cancerosos que le habían detectado.

Todo el proceso fue documentado en sus redes sociales.

Hoy, por fortuna, se encuentra mucho mejor y así mismo agradece por cada año nuevo de vida.

Con motivo de su cumpleaños, Lorena compartió una foto de su niñez, con algunas palabras de agradecimiento.

"No sé exactamente cuántos años tendría acá pero me recuerdo cómo una niña feliz, con una familia maravillosa, gracias a Dios, por mi vida, por mi pasado y por mi presente. En pocos minutos cumpliré años y sólo puedo decir: Gracias a Dios. Gracias mamá por la vida y mandarme esta foto hoy. Me veo y amo profundamente a la niña que fui y a la mujer que soy hoy", escribió.

Esta es la foto en cuestión.

