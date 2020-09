Elianis Garrido enamoró a sus seguidores con sencillo look floral.

View this post on Instagram

Sabias que el corazón alegre hermosea el rostro? No todos los días estamos de animo, lo sé🙏🏻 pero cuando tu regalas una sonrisa, así sea a un desconocido , créeme que así no te la devuelva, tu corazón , sonreirá ! la vida misma se encargará de recargarte para que sigas brillando!! Hoy quise regalarle a ustedes mi sonrisa, mi vibra, mi paisaje 😍😍 Los quiero mucho ‼️ Gracias siempre mi gente❤️❤️❤️déjame tu sonrisa aquí con un emoticón 😁😆😄😃😀🤣😍 Pd: un poco de mi felicidad es ver mi pelito cómo está de lindo 😍😍 cómo ha cambiado Gracias a @lapocionoficial 😍 Así va de saludable y así ha crecido. (sin extensiones en la foto. ) #tuerespocion