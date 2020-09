El gesto de Mario Cimarro con un pequeño admirador por el que dicen que es una "gran persona"

View this post on Instagram

Hola Maximiliano , Gracias por el regalo , es un detalle muy valioso que me deja ver tus habilidades como artista. Te quiero exhortar a que sigas dibujando.Hoy por hoy el trabajo de los artistas es mas apreciado , mas agradecido que nunca porque el arte es eso, un viaje maravilloso, de la realidad a la fantasia , y de regreso . Continua siendo un buen estudiante, un buen amigo , un buen hijo , todas estas cualidades te haran cada vez una mejor persona y mejor artista. Un fuerte apreton de manos ! Mario Cimarro