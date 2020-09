Santiago Alarcón vuelve a la pantalla chica con 'Frente al espejo'

A partir de este domingo 4 de octubre a las 8:30 de la noche llega Frente al Espejo, un programa del canal Capital.

"Es una invitación para valientes, para aquellos que no temen mirar de frente su reflejo y reconocerse desde la verdad con sus atributos y defectos, con sus logros y sus miedos. Un espacio en el que todos caben, sean deportistas, humoristas, youtubers, políticos, religiosos o artistas. Todas las posturas frente a la vida son bienvenidas a esta terapia, donde lo único que se recomienda es sentido común para dejar atrás nuestra historia de violencia y conflicto y transitar hacia el futuro", indica el comunicado oficial de la producción.

Esta vez, Alarcón estará como presentador y no como actor.

El equipo está conformado también por el director Álvaro Pérea y la libretista Carol Ann Figueroa.

También está Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quien cada semana tiene invitados con los que habla sobre los dilemas de la verdad y del conflicto.

"Les digo que es una buena manera de enterarnos del porqué de nuestro conflicto y una invitación a ver Colombia, no solo desde las ciudades donde tenemos un imaginario de lo que es el país y donde no nos conmovemos fácilmente, donde cada muerte nos parece tan normal. Frente al Espejo es una manera de acercarnos a las víctimas, pero no a las de un solo lado, sino a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, que son muchas y que ni siquiera tienen bandera, ni siquiera tienen color. Este no es un programa a favor de algo, es un programa que le sirve a todos los colombianos para reconocer el conflicto armado en nuestro país", agregó el actor en la misiva.

