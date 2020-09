Desde la hermosa ciudad de Medellín Slay Fox presenta Señal, primer corte de su primer EP, Super Slay World, de la mano del sello discográfico 574 Studio y bajo la batuta del ya conocido DJ Pope. Además, esta canción fue grabada junto a uno de los más importantes exponentes del trap y el hip hop de Venezuela, Neutro Shorty.

“Señal nació de una manera muy curiosa y orgánica. Resulta que Neutro Shorty rentó el espacio de 574 para terminar unos proyectos que tenía. Luego en su último día quiso conocer a todo el equipo y escuchar lo que hacíamos. Cuando Neutro me escuchó me preguntó: '¿Bro eso que estás cantando ya está escrito o grabado?' Y yo le dije que no, que eran melodías que salieron al momento, y luego me dijo: 'Bro, vamos a hacer eso los dos"", contó Slay Fox.

El video se grabó en septiembre días después del lanzamiento de la canción en plataformas. "Mis escenas fueron grabadas acá en Medellín en 574 Studio, y Neutro Shorty grabó sus escenas en Venezuela. Fue dirigido y editado por Juan Film quien también hace parte de 574 Studio", agregó Slay.

Slay Fox presenta el video oficial de 'Señal'

