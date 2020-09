Viralizan foto de Mónica Rodríguez en su adolescencia y para algunos luce irreconocible.

View this post on Instagram

▶️ Mi #TBT de hoy se lo dedico a esa Mónica adolescente de 15 años cuyos sueños eran interminables. Siempre quería saber sobre todo, leía de cada tema, me preocupaba por lo social, por ayudar y quería levantar mi voz por las injusticias y no tenía miedo de hacerlo a pesar de ser una época en que nuestras opiniones muchas veces no eran tenidas en cuenta porque no debíamos meternos en conversaciones de adultos. Aún así sabía y sentía que mi voz DEBÍA ser escuchada y mis sueños e ideales, respetados. . También dedico este #tbt a todos los hombres y mujeres jóvenes que hoy me leen: tu voz cuenta, tu causa son tus sueños, tu causa eres tú y tú tienes el poder de transformar tu vida y el mundo. . Adultos: La voz de los adolescentes es valiosa. La adolescencia es una etapa de potencial desarrollo y de creación de proyecto de vida, reconoce su voz y sus ideas, permitiéndoles tomar decisiones que aporten a la construcción de comunidad, dándoles un papel y la oportunidad de construir un mundo en conjunto. . Conoce más del trabajo de @unicef_colombia y la Red Nacional de Participación #AdolecentesEnMovimiento por su Derechos que forma a niños, niñas y adolescentes en competencias para la vida, empoderamiento de derechos, liderazgo, participación, convivencia pacífica y reconciliación. ESCUCHA SU VOZ, DALE PLAY A LA ADOLESCENCIA. #AdolescentesEnMovimiento @unicef_colombia 💙 ➡️➡️➡️ Desliza