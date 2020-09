El actor de 'Betty, la fea' que ahora se dedica en buena parte a las redes sociales

View this post on Instagram

Gracias a las tías @aidabossa @laahuyamita El plato de hoy se llama “Arroz de ayer con TILARÓN” (Tilapia y camarón) Ingredientes Tilapia Camarón Cilantro Oregano Ají en polvo Ajo Leche de coco Vino Pinot noir ARROZ DE AYER y mucho amor.