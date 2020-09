La innovación es algo que cautiva al espectador de manera casi inmediata. Por tal razón, WhatsApp ha decido dar un paso con el fin de que su app se vea de una manera más atractiva. Es por ello, que ya se está trabajando en una función mejorará la experiencia a la hora de enviar mensajes.

WhatsApp, quien ya cuenta con aproximadamente 2.000 millones de usuarios, está elaborando una nueva herramienta en la que introducirá la eliminación automática de imágenes, videos y GIFs enviados en conversaciones. Esta se llamará 'Expiring Media' ('Medios que caducan', en inglés), la cual ha aparecido en la versión beta 2.20.201.1 para Android, así lo informó el portal WABetaInfo.

Imágenes, vídeos y GIFs que se autodestruyen: lo nuevo en lo que está trabajando WhatsApp

WABetaInfo

La función permitirá que los usuarios envíen imágenes, videos y GIFs que desaparecerán de forma automática, una vez el destinatario abandone el chat. A esto también se le suma los mensajes que se autodestruyen. De esta manera, busca hacer la experiencia de mensajería un poco más interactiva y divertida.

Es importante recalcar que los mensajes que se autodestruyen no tendrán la posibilidad de configurar un temporizador, ya que el archivo enviado desaparecerá por completo después de abrirlo. Además, los videos, imágenes y GIFs no serán remplazados por un mensaje de "Este medio ha caducado", como lo hemos visto, debido a que no dejará ningún tipo de rastro. Es como si nunca se hubiera enviado.

Solo queda esperar y hacer cuenta regresiva.

