El regalo de Sara Uribe a enfermera por el día de amor y amistad.

En medio de los momentos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad, encontramos esperanza 💗 . Hoy decidí celebrar este día con Milena; conocí, a fondo, el trabajo del personal de la salud que enfrenta la pandemia y me llegaron al 💗 sus renuncias y sus luchas. Ella representa, con su trabajo, el amor y la amistad 💗 . Si eres personal de la salud ( mé[email protected], [email protected]), ven a cualquier sede de @lacasamagicadesarau y te damos 15% de descuento presentando tu tarjeta profesional💗 en todos nuestros servicios. . Feliz día para todos. Los amo. Etiqueta a ese amigo del personal de la salud y agradécele por su labor 💗⭐💗