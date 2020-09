WhatsApp: de esta manera se puede evitar las llamadas por accidente

WhatsApp siempre ha tenido como objetivo brindar una experiencia positiva y amigable entre sus usuarios. Así lo ha demostrado a través de sus diferentes actualizaciones que, aunque parezcan simples, cumplen con el fin. Ahora llegará con un nuevo botón que evitará que las personas hagan llamadas accidentales a sus contactos sin que ellos lo deseen.

Por ahora, WhatsApp no ha dicho la fecha oficial de la actualización, sin embargo sí se ha filtrado el cómo lucirá la opción. Lo que también se sabe es que estará disponible en dispositivos iOS y Android. A continuación le contamos todo.

WABeta Info fue la encargada de dar la noticia: en un mismo botón se desplegarán diferentes opciones de tipo llamada, por lo que evitará que se que marque por accidente. La herramienta no cambiará de lugar. Sin embargo el ícono sí será otro: ya no tendrá la figura de un teléfono, sino que se transformará en el signo "+". Al ser presionado se podrá elegir entre videollamada, llamada o llamada grupal. El procedimiento tardará un poco, pero será perfecta para aquellos que siempre marcan sin querer.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.3: what's new?

• New Catalogue shortcut under development.

• New Call shortcut under development.

• Add WhatsApp Doodles under development.https://t.co/c9jgwZkILl

NOTE: These features will be officially available in a future build. pic.twitter.com/7867xYApmP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2020