Todo listo para el Día de Rock Colombia 3.0, que se realizará a través de realidad virtual

¡NO NOS AGUANTAMOS! 💥🤘🏻 💥Qué emoción compartibles desde ya el line up completo de Día de Rock 3.0. 🤘🏻🔥Con bandas icónicas y bandas que se han guerreado esta convocatoria, bandas emergentes que han trabajado muy duro para poner el alto el rock colombiano. 🔥 Nuestro #lineUp esta de lujo! Ya les iremos contando más de cada banda seleccionada! 🔥✊🏻A todas las bandas que se presentaron gracias!!! Seguiremos trabajando✊🏻🤘🏻 ¡Por ustedes el rock vive! #ElRockEsNuestro