La casa de papel, una serie que llegó a Netflix el 27 de julio de 2017, con la esperanza de ser la numero uno a nivel mundial. ¡Y así fue! Poco a poco la ola roja empezó a crecer más y más tras los estrenos de las temporadas, las cuales se caracterizaron por el suspenso y la astucia que me manejaban. Tanto así que los fans no quieren que se acabe. Sin embargo, todo lo bueno tiene su final, y la serie no es ajena a esto.

Pero para mitigar este sabor agridulce, los guionistas decidieron sumarles lugares y personajes nuevos, con el objetivo de que sus fans se sintieran a gusto con lo que seria la quinta y última temporada de La Casa de Pape. ¡La idea es cerrar con broche de oro!

¡Atención! Las sorpresas para la última temporada de La Casa de Papel

Las locaciones

Este punto ha sido fundamental. Los amantes a la serie han quedado sorprendidos por todos los paisajes que se han mostrado en cada capítulo. Lugares como Florencia, las islas de San Bla, Madrid, entre otras, ha sido la plataforma para el desarrollo de la historia, que tuvo como origen en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

No obstante, esta última temporada tendrá como escenarios lugares como: Dinamarca, España y Portugal. Locaciones que servirán como lienzo para el final de toda esta trama.

NUEVO VÍDEO DE DIANA GÓMEZ (TATIANA) CON UN DÁLMATA EN COPENHAGUE EN EL SET DE LA CASA DE PAPEL Parece que va a encontrarse con Berlín! Porque Pedro Alonso está en el set también!!! #lcdp5 pic.twitter.com/Q1hE61bVDU — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 4, 2020

¿Hay personajes nuevos?

La noticia llegó el día de su cumpleaños. ¡Más motivos para celebrar! El nuevo integrante de la serie es el famoso actor Jose Manuel Seda, quien está totalmente emocionado por, y aquí los otros nuevos integrantes, trabajar con Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado, quienes también estarán debutando en la plataforma de streaming en esta historia.

Queda poco. A alistar la mascara, las palomitas y el corazón para aguantar toda esta emoción.

